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"أسلاك" توصي بتخفيض رأس المال 20 بالمائة

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"أسلاك" توصي بتخفيض رأس المال 20 بالمائة "أسلاك" توصي بتخفيض رأس المال 20 بالمائة

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، بتخفيض رأسمال الشركة 20 بالمائة، لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت التوصية بتخفيض رأس المال من 438.75 مليون ريال، إلى 351 مليون ريال، عن طريق إلغاء 20 بالمائة من الأسهم وتعويض المساهمين.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام الفائض من الأرصدة النقدية للشركة.

كما بينت أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات.

ونوهت الشركة، إلى أنه من المتوقع أن يكون لتخفيض رأس المال أثر إيجابي من خلال تحسين مؤشرات الأداء.

وأوضحت الشركة أن سيتم تطبيق تخفيض رأس المال، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر التوصية.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لعملية التخفيض، والإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية الأولية لعام 2019، والتي أظهرت قفزة بالأرباح إلى 22.1 مليون ريال، مقابل 7.1 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 211.27 بالمائة.

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