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آبل تعتزم إطلاق نسخة جديدة من حاسوب ماك بوك برو

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أظهر إيداع جديد يخص حاسوب محمول من سلسلة (ماك بوك) MacBook على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة الاقتصادية الأوراسية أن شركة آبل تعتزم إطلاق نسخة جديدة من الحاسوب.

ومن الممكن أن يكون الحاسوب الذي ظهر على موقع اللجنة هو نسخة 13 بوصة من حاسوب (ماك بوك برو) MacBook Pro مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard و(مفاتيح المقص) التي أُطلقت مع نسخة 16 بوصة من الحاسوب أواخر العام الفائت.

وكانت شركة آبل قد تقدمت حديثًا بعدد من الإيداعات الجديدة إلى اللجنة الاقتصادية الأوراسية، بما في ذلك لمنتج يحمل رقم الطراز A2289 وتصفه آبل في الإيداع بأنه “حاسوب شخصي محمول” يعمل بنظام (ماك أو إس 10.15).

يُشار إلى المحلل (مينج-تشي كو) – الذي يعد الأشهر في التسريبات المتعلقة بشركة آبل – كان قد توقع في شهر تموز/يوليو الماضي أن تكون نسخة 16 بوصة من حاسوب (ماك بوك برو) الأولى في تقديم لوحة مفاتيح محدثة تحل مشكلة تصميم (مفاتيح الفراشة) القديم لتستخدم عوضًا عنه تصميم (مفاتيح المقص). وذكر وقتئذ أن الشركة تعتزم جلب التصميم إلى نسخة 13 بوصة من حاسوبي (ماك بوك برو)، و(ماك بوك أير) خلال عام 2020.

وفي حين أن إيداع اللجنة الاقتصادية الأوراسية يعني إطلاقًا وشيك الحدوث، إلا أنه من المتوقع أن تُعلن آبل عن جديدها من الحواسيب خلال ربيع 2020، أي بعد نحو شهرين من الآن.

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