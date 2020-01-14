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إنذار أمريكي استثنائي لبريطانيا بسبب هواوي

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إنذار أمريكي استثنائي لبريطانيا بسبب هواوي إنذار أمريكي استثنائي لبريطانيا بسبب هواوي

عادت الولايات المتحدة إلى تحذير المملكة المتحدة بشأن الشركة الصينية هواوي، إذ صرح مسؤولون أمريكيون كبار للوزراء البريطانيين بأن استخدام تقنية هواوي في شبكات الجيل الخامس البريطانية من شأنه أن يعرض تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الأطلسي للخطر، محذرين من أن السماح للشركة الصينية بالوصول يعد ضربًا من الجنون.

وجاء الإنذار الأمريكي الاستثنائي في الوقت الذي قدم فيه وفد خاص بقيادة مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، مات بوتينجر Matt Pottinge، ملفًا مهمًا قالوا إنه يمثل دليلًا جديدًا على المخاطر الأمنية للاعتماد على تقنية هواوي في شبكات الهاتف المستقبلية.

ولم يوضح المسؤولون ما هي المعلومات الحديثة نسبيًا التي تبادلوها مع نظرائهم في المملكة المتحدة، ولكن من المفهوم أنها ذات طبيعة تقنية.

وادعى الوفد أن الجواسيس الصينيين، الذين يعملون لصالح جيش التحرير الشعبي، عملوا أيضًا في وقت واحد لصالح شركة هواوي، وأن الشركة لعبت دورًا في دعم معسكرات إعادة التعليم لأقلية الأويغور المسلمة في البلاد.

ويمثل الضغط المكثف مشكلة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون Boris Johnson الذي كان من المتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا حول شركة هواوي قريبًا، وذلك بعد أن أبلغته المؤسسة الأمنية البريطانية مرارًا وتكرارًا بأنه يمكن احتواء أي مخاطر أمنية.

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وقبل قرار المملكة المتحدة، قال رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5، أندرو باركر Andrew Parker، في مطلع الأسبوع إنه لا يرى أي سبب يدعو للتفكير في أن استخدام تقنية هواوي يجب أن يهدد تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، مما يوحي بأن بريطانيا مستعدة لإعطاء الشركة الصينية الموافقة.

لكن هذا التأكيد تناقض بشكل صارخ مع تصريحات مسؤول أمريكي كبير كان جزءًا من الوفد، والذي قال: لقد أوضح الكونغرس أنه يريد إجراء تقييم لمشاركة استخباراتنا، فيما قال عضو ثان: إن الرئيس الأمريكي يأمل في عدم حدوث خلاف مع المملكة المتحدة بشأن هذه القضية، لكنه أضاف “دونالد يراقب عن كثب”.

وكانت المملكة المتحدة قد أشارت في الربيع الماضي إلى أنها ستسمح لشركة هواوي بتوفير التكنولوجيا غير الأساسية مثل هوائيات الهواتف المحمولة والهوائيات في شبكات الجيل الخامس المستقبلية، وذلك بعد تصويت لمجلس الوزراء لصالح القرار، فيما قال المسؤولون الأمريكيون: إن هذا لن يكون كافيًا لتهدئة مخاوف واشنطن.

ونفت شركة هواوي باستمرار أن الصينية طلبت منها إدخال أبواب خلفية سرية في تقنيتها، وعرضت التوقيع على اتفاقية عدم التجسس مع الدول التي تعتمدها، لكن الولايات المتحدة تصر على وجود خطر مراقبة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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