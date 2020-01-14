"أسلاك" تقفز بأرباحها 211% خلال عام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات الأولية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، خلال عام 2019، تحقيق قفزة بصافي الأرباح، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 211.27 بالمائة، إلى 22.1 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 7.1 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح، إلى جانب انخفاض نسبة مصروفات البيع والتوزيع إلى المبيعات، وتراجع المصروفات العمومية والإدارية.

وعلى مستوى الربع الرابع، كشفت حسابات "مباشر"، تحقيق صافي ربح بلغ 4.9 مليون ريال، بالربع الرابع من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 8.4 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 120 بالمائة، إلى حوالي 1.1 مليون ريال، مقابل 500 ألف ريال بالربع الثالث من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة نحو 11 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 17.2 مليون ريال، مقابل 15.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

نتائج أرباح الشركات

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