شركة آي جي آي تعيّن روبن سيدرز رئيسةً لعلاقات المستثمرين

أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة "آي جي آي"، شركة التأمين وإعادة التأمين العالمية المتخصصة، عن تعيين روبن سيدرز رئيسةً لعلاقات المستثمرين.

تتمتع روبن بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الإتصالات المالية الإستراتيجية وعلاقات المستثمرين، وأبرزها أكثر من 14 عامًا شغلت خلالها منصب مديرة لعلاقات المستثمرين في "بارتنر ري"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين متعدد الخطوط المدرجة سابقًا في بورصة نيويورك برأسمال قدره 7 مليارات دولار. وقد واكبت الشركة خلال مراحل من التغيرات الهامة في مجال الأعمال والتنظيم والقيادة، وصولاً الى بيع شركة "بارتنر ري" والشطب النهائي لقيد أسهمها في البورصة.

ستتولى روبن، التي تتخذ من لندن مقراً لها، منصبها إعتباراً من يوم الاثنين 13 يناير 2020. ,ستعمل روبن في "آي جي أي" بشكل وثيق مع الفريق التنفيذي والإدارة العليا وكذلك مع مجلس الإدارةً، لتصميم وقيادة استراتيجية علاقات المستثمرين في الشركة، مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات المالية، وتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى الشركات وتسليط الضوء عليها، والعلاقات مع مجتمع المستثمرين، إلى جانب لعب دور أساسي في انتقال شركة "آي جي آي" لتصبح شركة عامة.

وفي أكتوبر من عام 2019، أعلنت "آي جي آي" عن سعيها لإدراج أسهمها في البورصات الأمريكية وتحديداً في بورصة "ناسداك"، بتسهيل من إتفاقية دمج الأعمال مع شركة "تيبيريوس أكيوزيشين" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها. من المتوقع أن يتم الإدراج في بورصة "ناسداك" في الربع الأول من عام 2020، رهناً بالموافقات التنظيمية المطلوبة.

وفي هذا السياق، قال واصف جبشة، الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي آي": "يسعدنا أن نضم روبن إلى فريق ’آي جي آي‘. "وأضاف: "إن ’آي جي آي‘ تقترب من تحقيق تحوّل هامّ في تطورها، وستسهم روبن، بفضل خبرتها الطويلة بالعمل في الشركات العامة ومعرفتها بسوق التأمين وإعادة التأمين، بلعب دور مهم في هذا التحوّل."