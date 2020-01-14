مبيعات "بورشه" ترتفع لمستوى قياسي في 2019

مباشر: حققت شركة "بورشه" الألمانية مبيعات قياسية للسيارات في عام 2019، بدعم أسواق أوروبا والولايات المتحدة والطلب على موديل "كايين".

وأعلنت العلامة التجارية المملوكة لشركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، اليوم الإثنين، أن "بورشه" قامت بتسليم 280.8 ألف سيارة لعملائها في عام 2019، بزيادة 10 بالمائة عن العام السابق له.

وشهدت أوروبا صعوداً في مبيعات "بورشه" بنسبة 15 بالمائة بقيادة ألمانيا التي حققت زيادة بنفس النسبة لمبيعات الشركة.

وزادت مبيعات "بورشه" في الولايات المتحدة والصين بنحو 8 بالمائة لكل منهما، بمبيعات بلغت 57.2 و80.1 ألف وحدة على الترتيب.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن سيارات "كايين" و"ماكان" بشكل خاص سجلا نمواً ملحوظاً في المبيعات، بصعود بلغت نسبته 29 و16 بالمائة على التوالي.