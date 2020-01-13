خسائر الذهب والنفط تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: سيطرت خسائر أسعار النفط والذهب على الأسواق العالمية في ختام تعاملات اليوم الإثنين.

وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في نحو 6 أسابيع عند التسوية بعد أن فقد "نايمكس" 1.6 بالمائة من قيمته وسط انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أما أسعار الذهب فقد تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند التسوية حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 9 دولارات.

وتعرض المعدن النفيس للضغط مع تحسن شهية المخاطرة في ظل التفاؤل بتوقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الجاري.

مؤشرات وبيانات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة عند ختام التعاملات مع انتظار توقيع الصفقة التجارية الأولية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسجيل الموازنة الأمريكية عجزاً بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

في حين غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في الختام بقيادة خسائر أسهم السيارات التي تجاوزت 1 بالمائة.

وعلى الجبهة الاقتصادية، انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بعكس المتوقع خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

في حين ارتفع فائض الميزان التجاري في بريطانيا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.

بينما سجلت ألمانيا فائضاً قياسياً في الموازنة بلغ 13.5 مليار يورو خلال العام الماضي.

وفي تايوان ارتفعت الأسهم والعملة المحلية في تعاملات اليوم بعد إعادة انتخاب "تساي إنغ ون" رئيساً للبلاد.

وفي بيانات أخرى، ارتفع الدين العالمي لمستوى قياسي جديد تجاوز 252 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

فيما تسارع التضخم في الهند خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات مع ارتفاع أسعار الغذاء.

بينما تراجعت مبيعات السيارات في الصين بأكثر من 8 بالمائة خلال العام الماضي، فيما تراجعت مبيعات "فورد" بنسبة 26 بالمائة.

أداء العملات

تراجع الإسترليني أدنى مستوى 1.3 دولار خلال تعاملات اليوم مع زيادة تكهنات خفض الفائدة بعد البيانات الاقتصادية السلبية.

كما ارتفع اليوان أمام الدولار لأعلى مستوى منذ أغسطس مع التفاؤل بشأن التجارة ووسط تقرير صحفي بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع اسم الصين من قائمة الدول المتلاعبة بالعملة.

فيما دفعت الآمال الإيجابية بشأن التجارة أيضاً الين الياباني للهبوط أمام الدولار لأدنى مستوى في 7 أشهر.

في حين، كان أداء العملة الأمريكية مسطحاُ في غالبية تعاملات اليوم مع مراقبة الأوضاع التجارية والجيوسياسية.