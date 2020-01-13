محدث.. سهم "تسلا" يقفز 10% بالختام عند مستوى قياسي

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" نحو 10 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليعزز صعوده لأعلى مستوى في تاريخه مع توقعات إيجابية.

ورفع "كولن روش" المحلل في "أوبنهايمر" السعر المستهدف لسهم "تسلا" إلى 612 دولاراً من 385 دولاراً ليكون الأعلى في "وول ستريت"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ويمثل السعر المستهدف ارتفاعاً بأكثر من 27 بالمائة مقارنة بإغلاق جلسة الجمعة الماضية 478.15 دولار.

وعند ختام الجلسة، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 9.8 بالمائة إلى 524.86 دولار ليسجل أعلى مستوى في تاريخه.

وأوضح المحلل: "نعتقد أن تحمل الشركة للمخاطر، والقدرة على تنفيذ الدروس المستفادة من أخطاء الماضي، والطموح الأكبر من أقرانها، بدأ يشكل تهديدًا وجوديًا لشركات النقل غير القادرة أو غير الراغبة في الابتكار بوتيرة أسرع".

وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفع معدل تسليم سيارات "تسلا" إلى مستوى قياسي جديد، ليتجاوز تقديرات المحللين.

وجاء ذلك بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الأمريكية المستثمرين وتحولت للربحية في الربع الثالث من العام الماضي.