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محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق الجلسة عند مستويات قياسية جديدة

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محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق الجلسة عند مستويات قياسية جديدة محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق الجلسة عند مستويات قياسية جديدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في ختام تداولات اليوم الإثنين، مع انتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وارتفع قطاعا التكنولوجيا والعقارات بنحو 1.3 بالمائة على الأقل لكل منهما ليقودا مكاسب البورصة الأمريكية.

وبعد أن استحوذت التطورات الجيوسياسية على اهتمام المستثمرين في الأسبوع الماضي يتحول التركيز نحو توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات أمس الأحد أن التزامات الصين لم تتغير بشأن الاتفاق التجاري خلال مرحلة الترجمة والإعداد.

فيما كشف تقرير صحفي اليوم أن الولايات المتحدة تعتزم إلغاء وصف الصين بـ"متلاعب بالعملة" وذلك قبل توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 28907 نقطة.

وزاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3287 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1 بالمائة مسجلاَ 9273 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى  97.356.

مباشر (اقتصاد)

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