اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات

قام اتحاد الكرة المصري بإرسال خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة الإماراتي، لطلب إقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري، والتي من المحدد أن يتم إقامتها يوم 24 فبراير القادم في الإمارات، وتأتي هذه المباراة بعد أربعة أيام فقط من مباراة السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 20 فبراير القادم على استاد محمد بن زايد، وينتظر اتحاد الكرة رد الجانب الإماراتي.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن يقوم بإدارة المباراة طاقم حكام أجانب، سوف تقوم لجنة الحكام في مصر باختياره، ومن المقرر أيضا أن يتم تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما سوف تقام هذه المباراة وسط احتفالات بصورة جديدة بوجود مفاجأة فنية هامة سوف يتم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن كافة تفاصيل الحفل والمباراة.

وقد أكدت شركة بريزنتيشن والتي يرأسها منتصر النبراوي أنها تسعى لخروج مباراة السوبر المصري بصورة تليق بسمعة مصر وبشكل مميز كما هو معتاد.