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الكرك : كلب ضال يعقر رأس رضيعة

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الكرك : كلب ضال يعقر رأس رضيعة الكرك : كلب ضال يعقر رأس رضيعة

جي بي سي نيوز :- انقذت فرق الدفاع المدني في محافظة الكرك اليوم الاثنين، رضيعة هاجمها كلب ضال في منطقة السنينة الواقعة في بلدة مؤتة.
وصرح مصدر أمني أن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك عن تعرض رضيعة لكسر في الجمجمة بعد أن هاجمها كلب ضال في هذه المنطقة الواقعة جنوبي الكرك، وجرى إسعافها على الفور إلى مستشفى الكرك الحكومي، وحالتها متوسطة.

جي بي سي نيوز

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