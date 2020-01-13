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دراسة: انقطاع الإنترنت كلف الهند 1.3 مليار دولار في 2019

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دراسة: انقطاع الإنترنت كلف الهند 1.3 مليار دولار في 2019 دراسة: انقطاع الإنترنت كلف الهند 1.3 مليار دولار في 2019

مباشر: ذكرت دراسة حديثة أن الهند خسرت أكثر من 1.33 مليار دولار بسبب القيود المفروضة على الإنترنت في عام 2019.

وكشف دراسة لشركة الأبحاث "توب.تين.في.بي.إن" الصادرة الأسبوع الماضي، أن انقطاع الإنترنت نحو 4.196 ساعة في الهند كلف الاقتصاد ما يقرب 1.329 مليار دولار في عام 2019.

وأوضحت الدراسة أن الهند تفرض قيودًا على الإنترنت أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم توثيق أكثر من 100 عملية إغلاق في عام 2019.

ولم يتم تضمين العديد من عمليات الإغلاق الأصغر بدلاً من ذلك تم التركيز على عمليات الإغلاق الأكبر على مستوى المنطقة، لذلك من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي الكامل أعلى من الرقم البالغ 1.3 مليار دولار، بحسب الدراسة.

وذكرت الدراسة أن السلطات الهندية حاولت تبرير قطع الإنترنت لأسباب تتعلق بالأمن القومي بسبب الاضطرابات في "كشمير" عقب القرار المثير للجدل بتجريد المنطقة ذات الغالبية المسلمة الوحيدة في الهند من استقلاليتها.

وجاءت الهند في المركز الثالث بعد من حيث تكلفة انقطاع الإنترنت في العام الماضي بعد العراق والسودان والتي بلغت 2.31 مليار دولار و1.8 مليار دولار على الترتيب.

وعلى مستوى العالم، بلغت تكلفة انقطاع الإنترنت في العام الماضي نحو 8.05 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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