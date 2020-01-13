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محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في 6 أسابيع

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محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في 6 أسابيع محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: تراجعت النفط بأكثر من 1.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل "نايمكس" أدنى مستوى في نحو 6 أسابيع بالتزامن مع هدوء المخاوف حيال النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي أداء الذهب الأسود مع انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت أسعار الخام قفزت لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الأسبوع الماضي على خلفية التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، قبل أن تتحول للهبوط بقوة لتسجل خسائر أسبوعية 6 بالمائة.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والتي من المقرر أن تفصح عن حجم إنتاج أعضائها البالغ 14 دولة من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بانخفاض 50 ألف برميل يومياً.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 58.08 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار الماضي بأكثر من 1.1 بالمائة مسجلاً 64.18 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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