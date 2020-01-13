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الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2020عبر الشركة المصرية للإتصالات billing.te.eg - كافة أكواد شبكة المحمول

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الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2020عبر الشركة المصرية للإتصالات billing.te.eg - كافة أكواد شبكة المحمول الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2020عبر الشركة المصرية للإتصالات billing.te.eg - كافة أكواد شبكة المحمول

نتناول معكم زوار موقعنا “دليل ” الكرام كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2019  من خلال موقع المصرية للاتصالات، حيث اتاحت شركة المصرية للاتصالات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً بواسطة الاسم وكذلك بواسطة الرقم، وسنوضح لكم خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي خلال السطور التالية.

 

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي

تكتسب الشركة المصرية للاتصالات الآلاف من العملاء وذلك نظراُ إلي سعي الشركة الدائم على  توفير وتقديم العديد من الخدمات لعملائها، وتيسير عليهم عملية سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي دون الحاجة للذهاب إلى مقر أو فروع الشركة .

كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

أولا: يجب على العميل الضغط على الرابط الرسمي للشركة المصرية للإتصالات هنا.

ثانيا: سيتم انتقاله مباشرة إلى الصفحة الرئيسية، كما هو موضح  بالصورة.

ثالثا:ادخل كود المحافظة ورقم التليفون.

رابعا: ثم الضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

خامساً:انتظر بضع ثوان وستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته أو اسم المستخدم.

 أكواد المحمول

  • الاستعلام عن الرصيد من خلال  *322#

  • شحن الرصيد من خلال  *555*الرقم السري#

  • معرفة رقم الهاتف من خلال *688#ت

  • حويل الرصيد لرقم آخر من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم322

  • سلفني شكرا من خلال *04#

  • كلمني شكرا من خلال *515*رقم الهاتف#

  • خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى .كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف #للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414#

دليل مصر

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