وزير الكهرباء يعلن عن موعد إلغاء رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أنه بداية من شهر يوليو القادم سوف يتم إلغاء رسوم النظافة التي يتم تسجيلها على الفواتير.

وقد جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة الذي عقد اليوم الأثنين، تحت رئاسة النائب طلعت السويدي، حيث تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب حول الرسوم التي يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.

إلغاء رسوم النظافة

وقد ذكر الوزير في تصريحات له اليوم

“إحنا مقتنعين إن المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات عمل ذلك؛ فهي لا تدخل في عملنا، ونجحنا في أن تكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر يونيو هذا العام”.

وقد أوضح شاكر أيضا أن الرسوم التي تم تحصيلها في الفترة ما بين يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، قد تم توريد 97 بالمائة من هذه الرسوم إلى شركات النظافة، والباقي مصروفات إدارية.

وقد اتهم طلعت السويدي رئيس اللجنة إدارات الحكم المحلي أنها تقوم باستغلال ما يتم تحصيله من المواطنين في هيئة رسوم نظافة لصالح الكهرباء معلقا: