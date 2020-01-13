محدث.. الدولار يتحول للاستقرار عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الصفقة التجارية والأوضاع الجيوسياسية.

ومن المقرر توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ودفع التفاؤل التجاري الين الياباني لأدنى مستوى 7 أشهر ونصف أمام الدولار مع تحسن شهية المخاطرة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر على خلفية تقرير صحفي بأن الولايات المتحدة سوف تٌلغي وصف الصين بـ"متلاعب العملة".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تسجيل الموازنة الأمريكية عجزاً بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، فرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على إيران يوم الجمعة السابق رداً على هجومها الصاروخي الانتقامي على القوات الأمريكية في العراق.

وتعهدت بتشديد قبضتها أكثر على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران الاشتراك فيما وصفته بأعمال إرهابية.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1140 دولار، لكنه ارتفع أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.2996 دولار.

وتراجعت العملة البريطانية أدنى 1.30 دولار للمرة الأولى في 2020 مع إشارات متزايدة بشأن خفض معدل الفائدة في المملكة المتحدة.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتصعد إلى مستوى 109.92 ين، بينما اتخفضت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة عند 0.9705 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.349 بعد أن سجل مستوى 97.530 في وقت سابق من التعاملات.