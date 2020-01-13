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الموازنة الأمريكية تسجل عجزاً بعكس المتوقع خلال ديسمبر

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الموازنة الأمريكية تسجل عجزاً بعكس المتوقع خلال ديسمبر الموازنة الأمريكية تسجل عجزاً بعكس المتوقع خلال ديسمبر

مباشر: سجلت الولايات المتحدة عجزاً في الموازنة العامة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعكس توقعات المحللين.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الإثنين، أن موازنة الولايات المتحدة سجلت عجزاً بقيمة 13.27 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع عجزاً قدره 13.59 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق الموازنة الأمريكية فائضاً قيمته 5 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.

وارتفعت المصروفات الحكومية في الولايات المتحدة إلى 349.07 مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 326.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

كما صعدت الإيرادات إلى مستوى 335.80 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 312.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وخلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، سجلت الموازنة الأمريكية عجزاً قدره 356.57 مليار دولار مقارنة مع 318.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.344.

مباشر (اقتصاد)

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