أخبار عاجلة

مساء dmc - اللواء هشام الحلبي: قاعدة برنيس تهدف إلى استيعاب التطور الذي حدث في السلاح المصري -
مساء dmc - الرئيس السيسي يفتتح قاعدة "برنيس العسكرية" الأكبر بمنطقة البحر الأحمر -
مدير عام "شاهِد": نحن نحاول مساعدة العائلات على الحصول على أرقى محتوى يمكن مشاهدته -
مباراة الجزيرة المصري VS سافونا الإيطالي - بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء -
الارصاد: عدم استقرار جوي الجمعة -
نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية -
فيديو : الملك عبدالله يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي -
اليوم - "مراكب النجاة" مبادرة السيد الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - اتحاد الكرة يعلن زيادة جوائز السوبر المصري إلى 500 ألف درهم للبطل و300 للوصيف -
الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: لاجارد تطالب أعضاء المركزي الأوروبي بكتمان تفاصيل مراجعة الاستراتيجية

Google+ Print
وكالة: لاجارد تطالب أعضاء المركزي الأوروبي بكتمان تفاصيل مراجعة الاستراتيجية وكالة: لاجارد تطالب أعضاء المركزي الأوروبي بكتمان تفاصيل مراجعة الاستراتيجية

مباشر: ذكر تقرير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي حثت أعضاء البنك بالإمتناع عن المناقشة العلنية لتفاصيل مراجعة الاستراتيجية الوشيكة قبل الإعلان عنها رسمياَ في 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها، اليوم الإثنين، قولهم إن "كريستين لاجارد" تقدمت بهذا الطلب في رسالة إلى أعضاء مجلس المحافظين وذكرت فيها أيضاً إنهم سيبدأون اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر لمدة يومين مبكراً، لمنحهم الوقت للنظر في جميع القضايا.

ومن شأن وضع استراتيجية للبنك المركزي الأوروبي أن يكون حدثاً فريداً يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003.

وتزايدت الآراء في الأسابيع الأخيرة حول ما ينبغي أن تتضمنه استراتجية البنك المركزي الأوروبي، وتشمل أسباب ضعف التضخم والتغيرات المحتملة في هدف استقرار الأسعار وقضايا أخرى مثل تغير المناخ والعملات الرقمية.

وكانت "لاجارد" قد ذكرت في أعقاب اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي أن عملية مراجعة استراتيجية البنك سوف تنتهي في يناير/كانون الثاني الحالي، مع توسيع نطاق المراجعة لكل نواحي السياسة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية يومي 22 و23 يناير/كانون الثاني الجاري، لتحديد معدل الفائدة وتقييم الحوافز النقدية وإعلان مراجعة استراتيجية البنك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف

طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف

محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات

محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية

محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية

محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية