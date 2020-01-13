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محدث.. سعر الذهب يفقد 9 دولارات ليسجل أدنى تسوية بأسبوع

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محدث.. سعر الذهب يفقد 9 دولارات ليسجل أدنى تسوية بأسبوع محدث.. سعر الذهب يفقد 9 دولارات ليسجل أدنى تسوية بأسبوع

مباشر: تراجعت الذهب لأدنى مستوى في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن أكثر من 9 دولارات على خلفية التفاؤل بتوقيع الصفقة التجارية.

وتأثر الذهب الأصفر سلباً من ارتفاع أسواق الأسهم قبيل التوقيع المخطط للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ومن المقرر أن توقع الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وصرح وزير التجارة الأمريكي "ستيفين منوشين" خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن التزامات الصين بالمرحلة الأولى من الصفقة مع الولايات المتحدة لم تتغير خلال عمليات الترجمة المطولة وسيتم الإفصاح عنها هذا الأسبوع..

وعلى صعيد الوضع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، فإن واشنطن فرضت مزيداً من العقوبات على طهران يوم الجمعة كما تعهدت بتشديد الأوضاع الاقتصادية إذا استمرت الأخيرة في الأعمال الإرهابية أو واصلت التفجيرات النووية.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.50 دولار ليهبط إلى 1550.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 2 يناير/كانون الثاني.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 1549.26 دولار للأوقية بخسائر 13.08 دولار.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.336.

مباشر (اقتصاد)

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