مبيعات فورد في الصين تتراجع 26% خلال 2019

مباشر: تراجعت مبيعات شركة فورد في الصين بأكثر من 26 بالمائة خلال عام 2019، لتواصل هبوطها للعام الثالث على التوالي.

وأعلنت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تصنيع السيارات عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة الماضي، أنها باعت 567.8 ألف سيارة في عام 2018، بهبوط 26.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وفي الربع الأخير فقط من العام الماضي، تراجعت مبيعات فورد في الصين بنحو 14.7 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 146.4 ألف وحدة.

وتحاول فورد إعادة إحياء مبيعاتها في الصين، بعد هبوطها بنحو 37 بالمائة في عام 2018 وتراجعها بنسبة 6 بالمائة في 2017.

وقال "أنينغ تشن" رئيس وحدة فورد في الصين إن 2019 كان بمثابة عاماً صعباً لسوق السيارات ولأعمال فورد في الصين.

وأوضح أنه رغم الهبوط الملحوظ للمبيعات في السوق الصيني، لكن الوتيرة آخذة في التباطؤ في النصف الثاني من العام الماضي.

يذكر أن سوق السيارات في الصين تراجع للعام الثاني على التوالي في 2019، بفعل تباطؤ نمو الاقتصاد ومخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.