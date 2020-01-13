أخبار عاجلة

مساء dmc - اللواء هشام الحلبي: قاعدة برنيس تهدف إلى استيعاب التطور الذي حدث في السلاح المصري -
مساء dmc - الرئيس السيسي يفتتح قاعدة "برنيس العسكرية" الأكبر بمنطقة البحر الأحمر -
مدير عام "شاهِد": نحن نحاول مساعدة العائلات على الحصول على أرقى محتوى يمكن مشاهدته -
مباراة الجزيرة المصري VS سافونا الإيطالي - بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء -
الارصاد: عدم استقرار جوي الجمعة -
نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية -
فيديو : الملك عبدالله يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي -
اليوم - "مراكب النجاة" مبادرة السيد الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - اتحاد الكرة يعلن زيادة جوائز السوبر المصري إلى 500 ألف درهم للبطل و300 للوصيف -
الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

مصرع 5 أشخاص بعد انهيار عقار قديم صادر له قرار إزالة بالعطارين في الإسكندرية

Google+ Print
مواضيع متعلقة
مدير عام "شاهِد": نحن نحاول مساعدة العائلات على الحصول على أرقى محتوى يمكن مشاهدته

مدير عام "شاهِد": نحن نحاول مساعدة العائلات على الحصول على أرقى محتوى يمكن مشاهدته

الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020

الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020

ماذا ينتظر مستخدمي شاهد بدءا من 16 يناير 2020؟

ماذا ينتظر مستخدمي شاهد بدءا من 16 يناير 2020؟

الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي

الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي