تقرير: الولايات المتحدة تعتزم إلغاء وصف الصين بـ"متلاعب بالعملة"

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تعتزم رفع اسم الصين من قائمة "الدول المتلاعبة بالعملة"، قبل يومين فقط من توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومنن المقرر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب ونائب الوزير الصيني "ليو خه" اتفاقية تجارية أولية في واشنطن يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي قرار استبعاد الصين من قائمة "المتلاعبين بالعملة" والذي نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، بعد أكثر من خمسة أشهر من قيام وزارة الخزانة رسميًا بإدراج بكين ضمن هذا التصنيف.

وأدت خطوة وزارة الخزانة في أغسطس/آب الماضي إلى زيادة توترات الحرب التجارية وجاء ذلك بعد تجاوز اليوان الصيني أكثر من 7 يوانات لكل دولار لأول مرة منذ عام 2008.

في حين أكد محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج في ذلك الوقت أن بكين لا تستخدم عملتها كأداة للتغلب على الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية.

وشهدت عملة الصين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، ليتراجع الدولار دون مستوى 6.9 يوان لكل دولار لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي.