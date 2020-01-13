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ألمانيا تحقق فائضاً قياسياً بالموازنة خلال 2019

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ألمانيا تحقق فائضاً قياسياً بالموازنة خلال 2019 ألمانيا تحقق فائضاً قياسياً بالموازنة خلال 2019

مباشر: حققت ألمانيا فائضاً قياسياً بالموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي، بدعم هبوط مدفوعات فوائد الديون.

وأعلنت وزارة المالية الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن فائض الموازنة بلغ 13.5 مليار يورو في عام 2019، وهو الفائض الأعلى منذ إعادة توحيد البلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 1990.

وبحسب بيانات وزارة المالية الألمانية، بلغ إجمالي الإيرادات 357.1 مليار يورو في العام الماضي، منها 329 مليار يورو عبارة عن عوائد من الضرائب.

في حين زادت قيمة الإنفاق الحكومي في ألمانيا إلى 343.6 مليار يورو في 2019، بزيادة 6.5 مليار عن العام السابق له.

وبررت الألمانية ارتفاع الفائض بهبوط أكثر من التوقعات لمدفوعات فوائد الديون، وصعود تجاوز التقديرات لإيرادات الضرائب.

يذكر أن ألمانيا تعرضت لانتقادات دولية متكررة بسبب الفائض الكبير المسجل في الموازنة والتجارة، وعدم استثماره بالشكل الكافي على مدار السنوات الماضية.

وبحلول الساعة 5:46 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1136 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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