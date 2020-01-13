الدين العالمي يتجاوز 252 تريليون دولار ليصل لمستوى قياسي

مباشر - أحمد شوقي: ارتفع الدين العالمي لأكثر من 250 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسياً جديداً.

وكشف تقرير معهد التمويل الدولي الصادر اليوم الإثنين، عن زيادة ديون الأسر والحكومات والمؤسسات غير الربحية والقطاع المالي إلى 252.6 تريليون دولار بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 243 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وخلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ارتفع الدين العالمي بنحو 9 تريليونات دولار.

وذكر معهد التمويل أن الدين العالمي أصبح يمثل 322 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم وهو مستوى قياسي جديد، ومحققاً أسرع وتيرة زيادة منذ 2016.

وسجلت ديون الأسواق المتقدمة مستوى 180.1 تريليون دولار في الربع الثالث من 2019 ليمثل 383 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي في الأسواق الناشئة إلى 223 بالمائة بعدما وصل الدين إلى مستوى 72.5 تريليون دولار.

ويتوقع المعهد أن يتجاوز الدين العالمي مستوى 257 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بقيادة ديون الشركات غير المالية بفعل معدلات الفائدة المنخفضة والظروف المالية التيسيرية.