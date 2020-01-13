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مساء dmc - اللواء هشام الحلبي: قاعدة برنيس تهدف إلى استيعاب التطور الذي حدث في السلاح المصري
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:15 مساءً
مساء dmc - الرئيس السيسي يفتتح قاعدة "برنيس العسكرية" الأكبر بمنطقة البحر الأحمر
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:15 مساءً
مدير عام "شاهِد": نحن نحاول مساعدة العائلات على الحصول على أرقى محتوى يمكن مشاهدته
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:14 مساءً
مباراة الجزيرة المصري VS سافونا الإيطالي - بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:13 مساءً
الارصاد: عدم استقرار جوي الجمعة
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:12 مساءً
نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:12 مساءً
فيديو : الملك عبدالله يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:12 مساءً
اليوم - "مراكب النجاة" مبادرة السيد الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:01 مساءً
اليوم - اتحاد الكرة يعلن زيادة جوائز السوبر المصري إلى 500 ألف درهم للبطل و300 للوصيف
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:01 مساءً
الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
انتظرونا الليلة في الـ 11 مساء وحلقة خاصة عن تطوير "سور مجري العيوم" في "من مصر" علي cbc
مصر
CBC Egypt
الاثنين 13 يناير 2020 07:51 مساءً
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