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تسارع التضخم في الهند لأعلى مستوى منذ 2014

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تسارع التضخم في الهند لأعلى مستوى منذ 2014 تسارع التضخم في الهند لأعلى مستوى منذ 2014

مباشر: ارتفع معدل التضخم في الهند لأعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع الغذاء.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الهندية الصادر اليوم الإثتين، عن صعود مؤشر أسعار المستهلكين في الهند إلى مستوى 7.35 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 5.54 بالمائة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي الأعلى منذ يوليو/تموز لعام 2014.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم في الهند سوف يتسارع إلى 6.7 بالمائة في الشهر الماضي.

وجاء تسارع التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى 14.1 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 10.1 بالمائة في الشهر السابق له، كما سجلت أسعار المنازل زيادة 4.3 بالمائة.

كما سجل التضخم الأساسي في الهند مستوى 3.7 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وتجاوز التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 6 بالمائة، مما قد يجعل السياسة النقدية ثابتة لفترة من الزمن.

وخفض المركزي الهندي معدل الفائدة بنحو 135 نقطة أساس في العام الماضي لتقف عند مستوى 5.15 بالمائة في مسعى لدعم النمو الاقتصادي.

مباشر (اقتصاد)

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