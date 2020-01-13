"أمن الدولة" تعقد جلسة الإثنين للنطق بالحكم على المتسلل الإسرائيلي

جى بي سي نيوز :- رجحت مصادر قضائية أن تُصدر محكمة أمن الدولة يوم غد الإثنين حُكمها بحق المتسلل الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي دخل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة بتاريخ 29/ 10/ 2019م.

وقالت المصادر ل هلا أخبار إن جلسة النطق بالحكم ستعقد صباح الاثنين.

وعقدت محكمة أمن الدولة عدة جلسات للنظر في قضية المتسلل الإسرائيلي، حيث وجهت المحكمة تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة ، وفق هلا اخبار .

ووفق التهمتين الموجهتين يُمكن قراءة الحكم المتوقع على الإسرائيلي المتسلل، بحسب نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، وقانون العقوبات العام لسنة 1960م وتعديلاته.