سهم "تسلا" يتجاوز مستوى 500 دولار لأول مرة

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز مستوى 500 دولار للمرة الأولى مع توقعات إيجابية.

ورفع "كولن روش" المحلل في "أوبنهايمر" السعر المستهدف لسهم "تسلا" إلى 612 دولاراً من 385 دولاراً ليكون الأعلى في "وول ستريت"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ويمثل السعر المستهدف ارتفاعاً بأكثر من 27 بالمائة مقارنة بإغلاق جلسة الجمعة الماضية 478.15 دولار.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 5.2 بالمائة إلى 503 دولاراً بعد أن صعد إلى 504.95 دولار ليسجل أعلى مستوى في تاريخه.

وأوضح المحلل: "نعتقد أن تحمل الشركة للمخاطر، والقدرة على تنفيذ الدروس المستفادة من أخطاء الماضي، والطموح الأكبر من أقرانها، بدأ يشكل تهديدًا وجوديًا لشركات النقل غير القادرة أو غير الراغبة في الابتكار بوتيرة أسرع".

وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفع معدل تسليم سيارات "تسلا" إلى مستوى قياسي جديد، ليتجاوز تقديرات المحللين.

وجاء ذلك بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الأمريكية المستثمرين وتحولت للربحية في الربع الثالث من العام الماضي.