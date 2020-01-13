الخارجية الجزائرية تجابه التصعيد العسكري بزيارات للدول العربية

مباشر: تسهم الجزائر في الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، من خلال عدة خطوات خلال الأيام القادمة، مستهدفة وقف إطلاق النار والتسوية السياسية.

وأكدت ذلك وزارة الشؤون الخارجية، في بيان رسمي لها، بأن وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم سيجري زيارات رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، إلى السعودية والإمارات خلال الفترة من غدٍ الثلاثاء، والخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات مع المسؤولين السعوديين والاماراتيين خلال الزيارة ستتناول مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية والوضع في ليبيا.

وتستعرض المباحثات سبل وقف التصعيد العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق النار والتشاور حول طرق دعم مسار بعث التسوية السياسية لهذه الأزمة عبر الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

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