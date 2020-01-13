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مساء dmc - اللواء هشام الحلبي: قاعدة برنيس تهدف إلى استيعاب التطور الذي حدث في السلاح المصري
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:15 مساءً
مساء dmc - الرئيس السيسي يفتتح قاعدة "برنيس العسكرية" الأكبر بمنطقة البحر الأحمر
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:15 مساءً
مدير عام "شاهِد": نحن نحاول مساعدة العائلات على الحصول على أرقى محتوى يمكن مشاهدته
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:14 مساءً
مباراة الجزيرة المصري VS سافونا الإيطالي - بطولة الجزيرة الدولية لكرة الماء
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:13 مساءً
الارصاد: عدم استقرار جوي الجمعة
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:12 مساءً
نتائج مبشرة لاختراع أردني في مجال الطاقة الشمسية
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:12 مساءً
فيديو : الملك عبدالله يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:12 مساءً
اليوم - "مراكب النجاة" مبادرة السيد الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:01 مساءً
اليوم - اتحاد الكرة يعلن زيادة جوائز السوبر المصري إلى 500 ألف درهم للبطل و300 للوصيف
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:01 مساءً
الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020
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الأربعاء 15 يناير 2020 11:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
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لماذا قام بعض المحتجين بطرد وزير الأشغال اللبناني من مركز تجاري في جل الديب؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 13 يناير 2020 06:39 مساءً
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بديع النصاري
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