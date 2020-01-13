وفاة بانهيار سور مدرسة في اربد

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حادث انهيار سور على أربعة عمال من الجنسية العربية أثناء قيامهم بأعمال الصيانة في احد المدارس بمنطقة كفر راكب مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وبين إن كوادر الإنقاذ عملت على تحرير الوفاة من تحت الأنقاض باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ووصفت احد الإصابات بالمتوسطة وإصابتين بالبالغة.