أخبار عاجلة

اليوم - "مراكب النجاة" مبادرة السيد الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - اتحاد الكرة يعلن زيادة جوائز السوبر المصري إلى 500 ألف درهم للبطل و300 للوصيف -
الحلم .. جوائز بـ 3.5 مليون دولار في 2020 -
ماذا ينتظر مستخدمي شاهد بدءا من 16 يناير 2020؟ -
شاهد.. رئيس فرنسا ماركون يستقبل الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر الإليزيه -
التحرك القطري على خط طهران-بغداد-واشنطن.. هل يجري بموافقة أمريكية؟ - تعليق باسل القاظمي -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف -
الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي -
المدير الفني لطنطا: بعتذز لكل جمهور وأهل طنطا .. "4 أهداف في 12 دقيقة عدد كبير جداً" -
حراك لبنان يستعيد زخمه.. إقفال طرقات ودعوات لإضراب شامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8 في المئة

Google+ Print
ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8 في المئة ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8 في المئة
كشفت سيلزفورس الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء اليوم عن تقريرها الخاص لـ موسم التسوق الإلكتروني 2019 والذي أشار إلى زيادة بنسبة 80 في المئة في الإنفاق الإلكتروني خلال موسم التسوق لعام 2019، حيث بلغت قيمة الإنفاق العالمي 723 مليار دولار أمريكي.

في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني، ارتفعت حركة البيانات الرقمية بنسبة 13% في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالعام 2018، 10% من طلبات الشراء الإلكتروني و5% من العائدات الرقمية جاءت من قنوات مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي.

حقق أسبوع التسوق الإلكتروني 2019 رقماً قياسياً، حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15% لتصل إلى 143 مليار دولار.

شهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة “انقر واستلم” نشاطاً أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56%، وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18%.

شكل الهاتف المحمول أبرز جهاز مستخدم في حركة المرور الرقمية وطلبات الشراء. وشهدت أيام الذروة ما يصل إلى 80% من الحركة الرقمية و65% من الطلبات الرقمية تمت عبر أجهزة محمولة.

وقال روب جراف، نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات الخاصة بتجارة التجزئة لدى سيلزفورس: “حققت المتاجر الإلكترونية نجاحاً لافتاً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الجوالة، وخدمة الاستلام من المتاجر، وعمليات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي وعبر المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتوجب على العلامات التجارية خلال العام 2020 النظر في أساليب جديدة لدمج هذه التجارب في المتاجر التقليدية بهدف توفير أفضل تجربة تسوق على الاطلاق”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
هواوي باعت 6.9 مليون جهاز 5G في عام 2019

هواوي باعت 6.9 مليون جهاز 5G في عام 2019

تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

ويندوز 7 يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

ويندوز 7 يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

دارسة تكشف عن أكثر الدول رقابةً على الإنترنت

دارسة تكشف عن أكثر الدول رقابةً على الإنترنت