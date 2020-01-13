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الأسهم التركية ترتفع لمستوى قياسي جديد مع تجدد رغبة المخاطرة

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الأسهم التركية ترتفع لمستوى قياسي جديد مع تجدد رغبة المخاطرة الأسهم التركية ترتفع لمستوى قياسي جديد مع تجدد رغبة المخاطرة

مباشر: ارتفع سوق الأسهم في تركيا لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تحسن الآفاق الاقتصادية للبلاد وتجدد رغبة المستثمرين في الأصول الخطرة.

واستفادت الأسهم في تركيا من مكاسب الليرة مؤخراً، وبيانات اقتصادية تشير لتعافي النشاط الاقتصادي في البلاد بعد أزمة حادة شهدها في العام الماضي.

وكشفت بيانات اليوم تحول الحساب الجاري في تركيا إلى عجز بأقل من التوقعات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد 4 أشهر متتالية من تسجيل فائض.

وأدت الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين المقرر توقيع المرحلة الأولى منها يوم الأربعاء القادم مع تراجع حدة التوترات الجيوساسية في الشرق الأوسط إلى تفاؤل المتداولين مرة أخرى حيال الأسواق الناشئة.

وكان البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة بنسبة 12 بالمائة في العام الماضي، في إطار مساع تحفيز الاقتصاد.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "إسطنبول 100" بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 120.249 ألف نقطة، بعد أن سجل 120.899 ألف نقطة في وقت سابق من التداولات، وهو مستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 3:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 5.8716 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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