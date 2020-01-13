الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" يُعلق على استمرار دور النفط والغاز بالمستقبل

الرياض- مباشر: قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر، إنه "من خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 أصبح لدينا منصة مثالية لإثبات أن صناعتنا يمكن أن تكون وستكون جزءًا من الحل طويل الأجل للتحديات العالمية".

وأضاف الناصر وفقاً لبيان لشركة أرامكو، اليوم الاثنين: "كجزء من التحوّل الذي يكتنفه المشهد العالمي للطاقة، سيستمر النفط والغاز في الاضطلاع بدورٍ مهمٍ لفترة طويلة قادمة ونحن ندخل عصرًا جديدًا للطاقة".

وتابع: "ولدينا القدرات التي تؤهلنا لأن نتولى زمام القيادة فيما يتعلق بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة إلى جانب الحرص على تقليل الانبعاثات".

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي لتقنية البترول في مركز إكسبو للمعارض بالظهران، حيث تستضيف المملكة المؤتمر الدولي الأبرز في مجال النفط والغاز للمرة الأولى بعد مرور 12 عامًا على انطلاقه، وتستمر فعالياته 3 أيام.

وأضاف الناصر: "وأنا على ثقة بأن لدينا المواهب الشابة والعقول التي تبدع وتبتكر وتطور، فقد أصبح الابتكار ضرورة من أجل إيجاد أفضل الحلول العملية بما يحقق استدامة الطاقة وتوفرها بكميات موثوقة ومعايير بيئية لتحقيق جودة الحياة والازدهار لبلايين الناس حول الأرض".

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