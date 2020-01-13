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جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية

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