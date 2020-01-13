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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار توقيع الصفقة التجارية

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار توقيع الصفقة التجارية الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار توقيع الصفقة التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات اليوم الإثنين، مع انتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وارتفع قطاعا التكنولوجيا والاتصالات بنحو 0.4 بالمائة على الأقل لكل منهما ليقودا مكاسب البورصة الأمريكية.

وبعد أن استحوذت التطورات الجيوسياسية على اهتمام المستثمرين في الأسبوع الماضي يتحول التركيز نحو توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات أمس الأحد أن التزامات الصين لم تتغير بشأن الاتفاق التجاري خلال مرحلة الترجمة والإعداد.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، بعد تقرير الوظائف الشهري المخيب للآمال، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 28847.8 نقطة.

وزاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3272.7 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاَ 3265.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.446.

مباشر (اقتصاد)

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