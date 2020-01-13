وزير النفط البحريني يؤكد أهمية التكنولوجيا في قطاع الطاقة

الرياض – مباشر: أكد وزير النفط البحريني، أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة، في ظل الظروف الصعبة الذي يمر بها العالم من تأثيرات جيوسياسية واقتصادية وتنافسية شديدة.

وأشار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تعد موضوع الساعة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة وزارية نقاشية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثاني عشر لتكنولوجيا البترول "آي بي تي سي 2020" الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار "نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة".

وتطرق وزير النفط البحريني، إلى المشاريع النفطية الطموحة في بلاده الرامية الى تطوير وتحسين المنتوجات النفطية المتطابقة مع المواصفات العالمية، منها مشروع تحديث مصفاة البحرين، ومشروع المصنع الثالث لشركة "بناغاز"، ومشروع مرفأ الغاز المسال غيرها من المشاريع الحيوية.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 8000 من وزراء الطاقة والبترول والرؤساء التنفيذيين والمهندسين والمتخصصين والفنيين والمهتمين من مختلف دول العالم، إلى تبادل الآراء حول مختلف المواضيع المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصلت اليه التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم.

ونظم هذا الحدث العالمي الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول (ايه ايه بي جي)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندس (إي ايه جي إي)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (إس إي جي)، وجمعية مهندسي البترول (إس بي إي).

ويشتمل المؤتمر على عدة محاور أساسية يتطرق خلالها عدد من المتحدثين من مختلف دول العالم، إلى أهم المواضيع ذات العلاقة وآخر المستجدات النفطية وأسعار النفط وغيرها من المواضيع الهامة.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض مصاحب شارك فيه عدد كبير من الشركات السعودية والخليجية والعالمية، بالعديد من المنتوجات والمعلومات المتعلقة بالطاقة وأحدث ما توصلت إلية التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم.

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