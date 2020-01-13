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سهم "رينو"يتراجع لأدنى مستوى بـ6 أعوام مع تكهنات إنهاء التحالف

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سهم "رينو"يتراجع لأدنى مستوى بـ6 أعوام مع تكهنات إنهاء التحالف سهم "رينو"يتراجع لأدنى مستوى بـ6 أعوام مع تكهنات إنهاء التحالف

مباشر: انخفض سهم شركة رينو لأدنى مستوى في 6 سنوات خلال جلسة اليوم الإثنين، بعد تقارير تشير إلى احتمالية انفصال التحالف مع شركة نيسان.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر لم تسمها، أمس الأحد، أن شركة نيسان قامت بتسريع خطط الانفصال عن التحالف مع الشركة الفرنسية في آواخر ديسمبر/كانون الأول بعد هروب الرئيس السابق للتحالف "كارلوس غصن" من اليابان إلى لبنان.

وتتضمن هذه الخطط تقسيمًا كليًا في الهندسة والتصنيع، بالإضافة إلى تغييرات في مجلس إدارة نيسان، بحسب التقرير.

وشهدت علاقة بين الشركتين حالة اضطراب إداري منذ اعتقال "غصن" بمدينة طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بسبب مزاعم بسوء السلوك المالي.

وكان "كاروس غصن" ادعى في مؤتمر صحفي مؤخراً أن الدافع وراء تعرضه لاتهامات سوء السلوك المالي يتمثل في سعي "نيسان" لإنهاء التحالف المعقود مع رينو.

وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم رينو للسيارات في بورصة باريس بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 40.72 يورو، بعد أن سجل 40.16 يورو في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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