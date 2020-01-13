السعودية..غرامات تتجاوز 6 ملايين ريال ضد شركات مخالفة لنظام الاتصالات

الرياض – مباشر: أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، اليوم الاثنين، عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.

وقالت هيئة الاتصالات، في بيان لها، إن العقوبات شملت شركة الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات "موبايلي"، والاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، واتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وتضمنت المخالفات، بحسب بيان الهيئة، عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

وأضافت الهيئة، فضلا عن استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.

وكشفت الهيئة، بأن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية قيمتها 590 ألف ريال بحق شركة الاتصالات، وغرامات مالية قدرها 876 ألف ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".

وفرضت اللجنة غرامات مالية قيمتها 60 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 2.57 مليون ريال، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل" 152 ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.07 مليون ريال.

وأكدت هيئة الاتصالات، بأن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

وأوضحت الهيئة، بأن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

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