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تابعة لـ"أرامكو" تعتزم إطلاق صندوق استثمار بـ500 مليون دولار

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تابعة لـ"أرامكو" تعتزم إطلاق صندوق استثمار بـ500 مليون دولار تابعة لـ"أرامكو" تعتزم إطلاق صندوق استثمار بـ500 مليون دولار

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو لمشروعات الطاقة، وهي شركة تابعة لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، إن الشركة تستعد لإطلاق صندوق جديد للاستثمار هذا العام.

وأضاف ماجد مفتي، وفقا لـ"العربية"، أن قيمة الصندوق المزمع إطلاقه تصل قيمته إلى 500 مليون دولار (1.88 مليار ريال).

وأوضح مفتي، أن الصندوق الجديد سيتم تمويله بشكل رئيسي من عائدات الاستثمارات السابقة في 45 شركة تكنولوجيا في أوروبا وأميركا، استثمرت الشركة فيها عام 2012.

قامت أرامكو السعودية لمشروعات الطاقة، مؤخراً، بفتح مكتب جديد لها في العاصمة الصينية بكين لتعزيز وجودها في آسيا.

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، المؤتمر الدولي لتقنية البترول في الظهران؛ تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي ينعقد لأول مرة في المملكة، ويعد من أهم المؤتمرات التقنية التي تتناول قطاع الطاقة في العالم.

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