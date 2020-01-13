"جدوى ريت" يوزع 30 مليون ريال عن الربع الرابع

الرياض- مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الرابع من عام 2019 بواقع 0.19 ريال لكل وحدة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الإثنين أن قيمة التوزيعات تصل إلى نحو 30.02 مليون ريال، يتم توزيعها على 158 مليون وحدة.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 22 يناير /كانون الثاني 2020 (نهاية يوم التداول 20 يناير /كانون الثاني 2020).

كما نوهت إلى ان التوزيعات تمثل نحو 1.9 بالمائة من السعر الأولي للوحدة، وتصل نسبتها إلى 1.7 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما بنهاية عام 2019.

ترشيحات: