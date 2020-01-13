بيلوسي: الجمهوريين سيدفعون الثمن حال رفض مساءلة ترامب

مباشر: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الجمهوريين سيدفعون الثمن في حال رفض مساءلة الرئيس دونالد ترامب، مع الإشارة إلى أن الديمقراطيين بالغرفة سيحددون موعد إرسال اتهامات المساءلة الرسمية غداً.

وأوضحت نانسي بيلوسي في مقابلة مع محطة "إيه.بي.سي" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن الاجتماع الدوري المقرر عقده يوم الثلاثاء سوف يشهد التصويت على موعد إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ وتحديد مديري المحاكمات في مجلس النواب.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مساءلة وعزل الرئيس ترامب من منصبه لكن القرار ينتظر رأي مجلس الشيوخ.

وكانت بيلوسي أجلت موعد تسليم اتهامات مساءلة ترامب لأسابيع من أجل إجبار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" على الموافقة على إدراج شهادة جديدة لأحد الشهود وأدلة حول ضغوط الرئيس على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق "جو بايدن".

لكن "ماكونيل" أعلن في الأسبوع الماضي أن لديه ما يكفي من أصوات الجمهوريين ما يمكنه من بدء المحاكمة دون الالتزام بالاستماع لشهود آخرين.

وترى رئيسة مجلس النواب أن تأجيل تسليم قرار المساءلة لمجلس الشيوخ ساعد في إدراك الناخبين الأمريكيين الحاجة إلى محاكمة عادلة مع وجود شهادة الشهود والأدلة.

وتابعت بيلوسي: "إذا استمر ماكونيل في عرقلة مثل هذه الإجراءات، فإن الجمهوريين سيدفعون الثمن السياسي".

وأضافت: "اعتقد أنه سيكون مسؤولاً أمام الشعب الأمريكي على ذلك".