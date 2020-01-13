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ريدان الغذائية تمنح عقدين للامتياز التجاري بـ30 ألف دولار

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ريدان الغذائية تمنح عقدين للامتياز التجاري بـ30 ألف دولار ريدان الغذائية تمنح عقدين للامتياز التجاري بـ30 ألف دولار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة ريدان الغذائية عن إبرام عقدين لمنح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" يوم الاثنين أنه تم توقع الاتفاقية ومدتها 5 سنوات بقيمة 30 ألف دولار.

وتابعت: تم توقيع العقد بمدينة الطائف لكلاً من فرع ريدان على شارع شهار العام جوار سمينا، و فرع ريدان إكسبريس تقاطع شارع 25 مع شارع المسيال.

وأوضحت الشركة في البيان أنه بإبرام الإتفاقيتين يزداد توسع وانتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف تشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

وأشارت إلى أنه سيكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الرابع لعام 2020.

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"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري بـ30 ألف دولار

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