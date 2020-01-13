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الدولار يتراجع أدنى 6.9 يوان صيني لأول مرة منذ أغسطس

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الدولار يتراجع أدنى 6.9 يوان صيني لأول مرة منذ أغسطس الدولار يتراجع أدنى 6.9 يوان صيني لأول مرة منذ أغسطس

مباشر: واصلت العملة الصينية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل التجاري بشأن الصفقة التجارية.

وارتفع اليوان الصيني في وقت سابق من تعاملات اليوم بنحو 0.5 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي متجاوزًا حاجز 6.9 يوان لكل دولار لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي.

ورفعت العملة الصينية مكاسبها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 1 بالمائة تقريباً، بعد الخسائر الفادحة التي واجهها خلال الصيف وسط التوترات التجارية بين بين الولايات المتحدة.

وجاء صعود اليوان الصيني في الأيام الأولى من هذا العام مع التفاؤل بين المستثمرين بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بالتزامن مع انتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 15 يناير/كانون الثاني.

ورغم الصعود مؤخراً، لاتزال العملة الصينية أضعف بنحو 7.5 بالمائة مقارنة بمستواها قبل فرض الولايات المتحدة التعريفات الأولى ضد سلع صينية في يونيو/حزيران 2018.

وبحلول الساعة 12:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليصل لمستوى 6.8935 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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