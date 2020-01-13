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سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه الثالث بسيولة 4.4 مليار ريال

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سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه الثالث بسيولة 4.4 مليار ريال سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه الثالث بسيولة 4.4 مليار ريال

الرياض - مباشر: واصل سوق الأسهم "تداول"، مكاسبه بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، وسط تحسن السيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، بارتفاع نسبته 0.84 بالمائة، مضيفا 70.01 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى 8,441.14 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.4 مليار ريال مقابل 3.95 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت كميات التداول إلى 189.6 مليون سهم، مقابل 168.5 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.

وجاء ارتفاع السوق السعودي، بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزنا، الذي صعد نحو 1 بالمائة، إلى جانب مكاسب "المواد الأساسية" التي بلغت 1.28 بالمائة.

وفي المقابل، أغلق قطاع الاتصالات متراجعا نحو 0.22 بالمائة، وسجل قطاع الطاقة خسائر هامشية بلغت 0.02 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 156 سهما، واقتصر اللون الأحمر على 27 سهماً، وجاء إغلاق 12 سهماً، عند مستوياتها السابقة.

وتصدر سهم "شاكر" المكاسب بعد صعوده 7.52 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "أسمنت أم القرى"، الذي 3.2 بالمائة.

وسيطر "أرامكو السعودية" على نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية تداول بلغت نحو 14 مليون سهم، بلغت قيمتها 488.16 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.14 بالمائة عند مستوى 34.75 ريال.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق مرتفعاً 1.78 بالمائة، بمكاسب بلغت 123 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,032.56 نقطة.

وتصدر "العمران" الأسهم الرابحة بارتفاع 9.9 بالمائة، واقتصر باللون الأحمر على "الصمعاني"، الذي هبط 3.99 بالمائة.

وأنهى السوق السعودي، جلسة أمس الأحد، باللون الأخضر، بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية، وسط تحول أسهم البنوك إلى السلبية، لتقلص مكاسب السوق.

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