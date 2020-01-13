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إليك نظرة أولية على هاتف سامسونج +Galaxy S20

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إليك نظرة أولية على هاتف سامسونج +Galaxy S20 إليك نظرة أولية على هاتف سامسونج +Galaxy S20

يبعد الحدث الرئيسي التالي لإطلاق الهواتف الذكية من سامسونج Samsung Unpacked 2020 بضعة أسابيع فقط، حيث من المتوقع أن تكشف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في 11 فبراير عن تشكيلة هواتفها الرائدة Galaxy S20، بالإضافة إلى هاتف ذكي جديد قابل للطي.

ومع اقتراب موعد بداية الحدث، فقد ظهرت بعض الصور الحية لهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي المزعوم وعدد قليل من الصور الممنتجة حاسوبيًا لسلسلة Galaxy S20، ومع ذلك، فقد ظهرت الآن أول صور حية لأحد هواتف سامسونج الرائدة لعام 2020، وهو +Samsung Galaxy S20.

وتتيح هذه الصور إلقاء نظرة سريعة على التصميم الذي من المتوقع رؤيته في حدث Unpacked في 11 فبراير 2020، وبحسب الصور، فإن هاتف +Galaxy S20 يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كما توضح التسريبات الجديدة طريقة تموضع الكاميرا الخلفية المكونة من أربع عدسات.

وليس من المتوقع أن تأتي كاميرا هذا الهاتف بأعلى المواصفات، وبدلاً من ذلك، سيكون Galaxy S20 Ultra هو الطراز المتضمن أعلى مواصفات من حيث الكاميرا الخلفية، لكن من المتوقع أن يشتمل +Galaxy S20 على عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة تكبير تليفوتوغرافي وعدسة فائقة الزاوية.

ويوجد على الجانب الأيمن من الهاتف زر التحكم بمستوى الصوت، لكن لا وجود لزر المساعد الصوتي بيكسبي Bixby، وذلك على عكس سلسلة Galaxy S10 السابقة.

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ويوضح الجزء الأمامي من الشاشة وجود حواف صغيرة جدًا، مع شاشة Infinity-O أقل إنحناء من ذي قبل، ويبدو أن سامسونج قد اختارت زجاج 2.5D بدلاً من الزجاج المنحني المعتاد، مع ثقب للكاميرا الأمامية أصغر من الثقب المستخدم في هاتف Galaxy Note 10.

ويأتي +Galaxy S20 مع واقي شاشة مثبت مسبقًا، تمامًا مثل Galaxy S10 و Galaxy Note 10، وفي حين أن هذه الصور لا توضح المواصفات الداخلية، فإن شاشة البداية تؤكد بشكل شبه كامل وجود معالج Snapdragon 865، على الأقل في أمريكا الشمالية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت سامسونج تنوي إطلاق هذا الإصدار على مستوى العالم أم لا، لكن من المتوقع أن تأتي سلسلة Galaxy S20 مع معالج Exynos 990 خارج الولايات المتحدة، ليكون لدينا أربعة إصدارات من S20 للاختيار من بينها في هذا الوقت، حيث سيكون هناك Galaxy S20 4G و Galaxy S20 5G و Galaxy S20+ 4G و Galaxy S20+ 5G.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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