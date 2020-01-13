السعودية.. تدشين قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي

الرياض – مباشر: دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، قرية الشحن النموذجية وقام بوضع حجر أساس المشروع.

وقالت شركة مطارات الرياض، شركة متخصصة تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، إن المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ ليكون منصة لوجستيّة بين قارات العالم الثلاث.

وأضافت الشركة، على صفحتها بموقع التواصل- تويتر، أن تدشين قرية الشحن النموذجية يأتي ضمن خطة متكاملة؛ لتكون بمثابة منصة لوجستية متطورة تساهم بتطوير صناعة الشحن الجوي، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يسعى إلى تحويل السعودية إلى وجهة صناعية رائـدة ومركـز عالمي للخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، قال وزير النقل، إن تدشين القرية يساهم في جودة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها التشغيلية، وتشكل دعما لمختلف الاقطاعات الاقتصادية بالمملكة، تساهم في حركة التجارة الدولية.

وأضاف صالح الجاسر، أن ما تشهد المملكة حاليا من نهضة وتطور جعلها من أكثر الأسواق العالمية جذبا للشركات الكبرى، ومواكبة لمسيرة التطور، فإن تعزيز دور القطاع الخاص يعد من سمات هذه المرحلة سعيا لتحقيق رؤية المملكة لتصبح محورا يربط بين القارات الثلاث.

وأوضح الوزير، أنه تم تأسيس القرية ضمن خطة متكاملة نفذتها شركة مطارات الرياض لتطوير قطاع الشحن، وتحتوي على منطقتين رئيسيتين، تتضمن منطقة خدمات الشحن، وأخرى منطقة الشحن السريع، بإجمالي مساحة 275 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية 1.6 مليون طن

وأكد الوزير، أن المركز الجغرافي للقرية يعزز الموقع الاستراتيجي لمدينة الرياض، تعمل على إنهاء عمليات الاستيراد والتصدير بحلول رقمية مترابطة.

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