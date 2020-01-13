البيئة السعودية تستكمل إجراءات تصدير التمور إلى أستراليا

الرياض - مباشر: قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة السعودية أحمد بن صالح العيادة، إن الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا.

وقال العيادة، خلال لقاؤه بوفد من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية، بحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إن المملكة أنهت كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين تمهيداً لتصدير التمور المحلية.

وأشار إلى أن السوق الأسترالية تعتبر من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمور، إذ تعمل الوزارة على إطلاق معرض للتمور السعودية في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن 19 دولة تتنافس في التصدير لأستراليا، حيث استوردت خلال عام 2018 أكثر من 8 آلاف طن من التمور، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وأكد العيادة، أن جودة التمور المحلية تؤهل السعودية لأن تكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.

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