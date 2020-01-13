بعد مغادرة المنصب..الرئيس التنفيذي السابق لـ"بوينج" يحصد 80 مليون دولار

مباشر: غادر الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينج "دينيس مويلينبورج" منصبه في المؤسسة بأصول وخيارات أسهم تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار، لكنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت شركة بوينج خلال إفصاح في نهاية الأسبوع الماضي، أن حيازات "مويلينبورج" تشمل تعويضات سابقة طويلة الآجل بقيمة 29.4 مليون دولار بناءً على سعر إغلاق سهم بوينج في جلسة الخميس الماضي.

وكان "مويلينبورج" فقد وظيفته في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية حادثين مأساويين لطائرتين من طراز "بوينج ماكس 737" والتي أودت بحياة كل من كافة الركاب وطاقم الطائرة.

كما من المقرر أن يحتفظ بأسهم بقيمة 4.3 مليون دولار إضافة إلى توزيعات من المعاشات والتعويضات المؤجلة قدرها 28.5 مليون دولار، لكن يجب عليه دفع 5.5 مليون دولار لشراء تلك الأسهم.

وفي الوقت نفسه، لدى الرئيس التنفيذي الراحل الحق في ممارسة خيارات الأسهم الأخرى لشراء 72.969 ألف سهماً في بوينج بقيمة 24 مليون دولار.

وبحسب الإفصاح، فإن "مويلينبورج" سوف يخسر أسهماً وخيارات أخرى بقيمة 14.6 مليون دولار.

ومن المقرر أن يصبح "ديفيد كالهون" الرئيس التنفيذي الجديد لبوينج بدايةً من اليوم 13 يناير/كانون الثاني، كما سيصبح عضواً في مجلس الإدارة.

وذكر الإفصاح أن الأجر الأساسي لـ"كالهون" سيكون 1.4 مليون دولار سنوياً كما أنه سيكون مؤهلاً للحصول على مكافأت إضافية وتعويضات طويلة الآجل بقيمة 9.5 مليون دولار إضافة لمكافآت إضافية بما مجموعه 17 مليون دولار.