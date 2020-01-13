وزير الطاقة السعودي: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة المنشآت النفطية

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية؛ بعد الضربات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة.

وأضاف الوزير، نقلاً عن وكالة رويترز، على هامش المؤتمر الدولي لتقنية البترول، بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أمريكية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".

وشهد العراق، مؤخراً، مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بعد هجوم استهدف موكبه، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عنه، وأعقبه رداً إيران بإطلاق صواريخ بالستية على قاعدة عين الأسد العراقية التي تضمن عسكريين أمريكيين.

ولفت الوزير، إلى أن إنتاج السعودية النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2020.

وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن التزام العراق بتخفيضات "أوبك" تحسن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، وإن هناك تطلعاً لامتثال كامل في يناير/ كانون الثاني 2020.

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، المؤتمر الدولي لتقنية البترول في الظهران؛ تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي ينعقد لأول مرة في المملكة، ويعد من أهم المؤتمرات التقنية التي تتناول قطاع الطاقة في العالم.

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